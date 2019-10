Mota-Engil paga juro de 4,375% em obrigações para o retalho

A Mota-Engil anunciou esta quinta-feira o lançamento de uma oferta pública de subscrição (OPS) de obrigações com uma maturidade de cinco anos, sendo que os investidores podem comprar estes títulos com a entrega de obrigações já emitidas pela construtora.





De acordo com o prospeto da operação, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a OPS é de 75 milhões de euros, sendo que o montante da emissão pode ser aumentado por decisão da empresa antes do fim do prazo de subscrição.