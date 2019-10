Mota-Engil quase duplica valor da emissão de obrigações para o retalho

A Mota-Engil decidiu aumentar o valor da oferta pública de subscrição de obrigações que está a decorrer, um sinal de que a procura pelos títulos está a ser elevada. A construtora pretende agora emitir até 140 milhões de euros, quase o dobro do anunciado quando a operação foi lançada (75 milhões de euros).

"Informa-se que a Mota-Engil decidiu, em 18 de outubro de 2019, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "Obrigações Mota-Engil 2019/2024" ("Obrigações Mota-Engil 2024") objeto da oferta pública de subscrição (…) para 280.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até 140.000.000 euros", refere a adenda ao prospeto da operação publicado na CMVM.

Esta é já uma prática normal, com os emitentes a esperarem pelo desenrolar da oferta para perceberem qual está a ser a procura e em função disso fixar o montante máximo a emitir.

A oferta da Mota-Engil está no mercado desde a semana passada (14 de outubro) e termina na próxima sexta-feira (25 de outubro).

Os títulos têm uma maturidade de cinco anos, pagam uma taxa de juro bruta de 4,375% e a subscrição mínima é de três obrigações, pelo que o investimento nunca poderá ser inferior a 1.500 euros.

O Negócios noticiou a semana passada que investimento mínimo exigido na OPS de obrigações da construtora, 1.500 euros, não chega para rentabilizar a operação. Nalguns casos, uma aplicação deste nível implica perdas. Com 5.000 euros, clientes conseguem taxas líquidas em torno de 2%, metade do juro bruto.





Além da OPS, a Mota-Engil colocou no mercado em simultâneo duas ofertas públicas de troca (OPT), para que os detentores de obrigações já emitidas pela construtora possam subscrever os novos títulos com a entrega dos antigos. Estas incidem sobre as obrigações que a Mota-Engil emitiu em julho de 2015 (65,9 milhões de euros) e em junho de 2018 (25 milhões de euros).