Mota-Engil sobe 2% e dá ânimo ao PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta ligeira esta quinta-feira, 19 de dezembro, depois de duas sessões consecutivas de quedas, com o PSI-20 a valorizar 0,09% para 5.205,68 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, dez estão em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com ganhos moderados, com a forte subida da Volvo e dos setores mais defensivos a impulsionar. As ações da Volvo AB sobem quase 5% depois de a empresa ter chegado a acordo com a japonesa Isuzu Motors para formar uma aliança estratégica que vai incluir a vendada subsidiária UDTrucks, da Volvo, à Isuzu.