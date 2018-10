NAFTA, Tesla e General Electric animam Wall Street

O Dow Jones encerrou a somar 0,73% para 26.651,21 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,36% para 2.924,59 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite deslizou 0,11% para 8.037,30 pontos, pressionado sobretudo pelo Facebook.

Wall Street arrancou o quarto trimestre em terreno positivo devido a vários factores. Um deles foi a renegociação de um novo Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), provisoriamente denominado USMCA, entre os EUA, Canadá e México – tal como Donald Trump pretendia.

Este acordo de última hora para salvar o NAFTA como um pacto trilateral ajudou a aliviar os receios de novas tensões comerciais nesta frente.

Também a Tesla ajudou a animar a negociação bolsista do outro lado do Atlântico. Depois de a autoridade reguladora do mercado de capitais nos EUA ter intentado uma acção contra Elon Musk, CEO da Tesla, alegando fraude bolsista, as acções afundaram.

Mas ontem Musk acedeu a deixar as rédeas da presidência do conselho de administração da fabricante de veículos eléctricos, mantendo-se apenas como presidente executivo, o que levou a que as acções hoje disparassem, fechando a escalar 17,35% para 310,70 dólares.

Além disso, Musk anunciou um aumento na produção do Model 3 no terceiro trimestre, o que colocou a empresa à beira de registar lucros.

Outra cotada que deu gás às praças norte-americanas foi a General Electric, que gostou do novo nome para comandar a empresa.

A GE despediu inesperadamente, esta segunda-feira, o CEO John Flannery e substituiu-o por um administrador da empresa, Larry Culp. As acções encerraram a subir 7,09% para 12,09 dólares.

A pressionar esteve o Facebook, que perdeu 1,23% para 162,44 dólares, devido à possibilidade de ser multado pela falha de segurança que comprometeu milhões de contas da rede social. Isto no mesmo dia em que a tecnológica anunciou que Adam Mosseri irá presidir ao Instagram.

Mosseri, há já muito na empresa de partilha de fotos que faz parte do grupo Facebook, substitui os dois co-CEO (e co-fundadores) que se demitiram na semana passada.