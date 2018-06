Não é preciso ter criptomoedas para fazer dinheiro com elas

Para fazer a sua fortuna com criptomoedas, Jake Benson não precisa de escolher um vencedor entre as centenas de empresas que vendem tokens digitais. Só precisa de tratar dos seus impostos.

Benson está a seguir o modelo de 1849. Assim como os donos das lojas de ferramentas durante a Corrida do Ouro da Califórnia, ele oferece o equivalente digital a picaretas e pás. No seu caso, serviços de contabilidade.



O mundo das moedas digitais atrairá milhares de milhões de dólares de investidores institucionais se for capaz de prestar serviços administrativos chatos como custódia bancária e sistemas de negociação, além da contabilidade fiscal. Embora essas funções sejam basicamente as mesmas das empresas tradicionais, o sector das criptomoedas apresenta desafios próprios.





"Só para mencionar uma diferença, o número de casas decimais num activo deste tipo pode ter mais de 18 dígitos", afirmou Benson, cuja empresa de serviços administrativos Libra atende exclusivamente o sector das criptomoedas. "Só isso já é suficiente para dar cabo de muitos sistemas contabilísticos".