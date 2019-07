Nasdaq e S&P 500 nos píncaros e Dow em contraciclo com Boeing a aterrar no vermelho

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram a revelar uma tendência mista, com o S&P 500 e o Nasdaq a serem impulsionados por bons resultados empresariais e pela perspetiva de corte de juros por parte da Fed, e com o Dow Jones a ser pressionado pelas contas dececionantes da Boeing.