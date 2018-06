Nasdaq em recordes com brilho das tecnologias. Entrada do Twitter no S&P 500 ajudou

Bloomberg

As bolsas norte-americanas estiveram a negociar em terreno positivo esta terça-feira, com o índice tecnológico Nasdaq a destacar-se, mas perderam algum fôlego na parte final da sessão devido aos receios dos investidores relativamente às conversações em separado que Donald Trump quer realizar com o México e com o Canadá, na tentativa de negociar cláusulas mais favoráveis para os EUA no Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).

Estes seus dois parceiros do NAFTA foram alvo da imposição de tarifas acrescidas sobre o aço e alumínio que exportem para os EUA, numa tentativa da Casa Branca de os fazer renegociar o NAFTA.



O Dow Jones acabou por encerrou a ceder marginalmente, com um deslize de 0,06% para 24.799,98 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 avançou 0,07% para 2.748,80 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite valorizou 0,41%, a valer 7.637,86 pontos, depois de a meio da sessão ter atingido um máximo histórico nos 7.644,48 pontos.

A negociação bolsista do outro lado do Atlântico esteve a ser animada sobretudo pelo sector tecnológico.

A Apple é uma das cotadas do sector que soma e segue. Na sessão de hoje atingiu um valor de mercado de 949 mil milhões de dólares, a capitalizar a apresentação de novidades – como a nova versão do sistema operativo iOS – na conferência anual de programadores que ontem decorreu em San Jose, Califórnia.

A cotada da maçã, sediada em Cupertino, na Califórnia, fechou a ganhar 0,77% para 193,31 dólares, o que lhe vale uma capitalização bolsista de 950,15 mil milhões de dólares. Os investidores continuam assim na expectativa de a ver chegar à marca do bilião de dólares, tornando-se assim a primeira "trillion-dollar baby".

A rede social Twitter teve um desempenho igualmente robusto na sessão desta terça-feira, a capitalizar o anúncio de que vai passar a integrar também o índice S&P 500. A cotada encerrou a sessão a subir 4,96% para 39m80 dólares, tendo na negociação intradiária escalado até aos 40,16 dólares – o valor mais alto em mais de três anos.

"Considerem isto o supremo ‘like’ para um título: o Twitter vai fazer parte do índice de referência S&P 500", sublinhou a Reuters.

A tecnológica dona da rede das micromensagens vai integrar o Standard & Poor’s 500 a partir de quinta-feira, antes da abertura da sessão bolista, anunciou hoje a S&P Dow Jones Indices.

Já a Netflix irá integrar o índice S&P 100, o que também impulsionou a empresa de streaming de filmes e séries, que terminou o dia a valer 365,80 dólares com uma valorização de 1,10% .

Na Europa, o sector tecnológico também esteve a surfar uma onda altista. A categoria tecnológica do índice Stoxx600 atingiu um máximo desde a bolha das dotcom, entre 1997 e 2001, tendo subido 1,45% para os 482,46 pontos – o valor mais alto desde Junho de 2001. Ou seja, exactamente 17 anos.

O sector do retalho contribuiu para a performance positiva de hoje em Wall Street, a beneficiar da solidez da economia norte-americana, dos bons dados relativos ao mercado laboral e da queda dos preços do petróleo na sessão de hoje.

Entre as retalhistas que hoje mais se destacaram nas subidas do S&P 500 contam-se a Macy’s, Gap e Kohl’s.