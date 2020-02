Nasdaq foge às quedas em Wall Street com ajuda de tecnológicas de peso

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram em alta, acompanhando a maior tranquilidade que se fez sentir hoje nos mercados acionistas europeus, mas acabaram por oscilar entre ganhos e perdas ao longo de toda a sessão, ainda muito pressionadas pelos receios em torno da propagação do coronavírus. No entanto, as tecnológicas deram força ao Nasdaq.