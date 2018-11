Nasdaq prepara estreia de futuros da bitcoin

O Nasdaq está a preparar a estreia em bolsa de futuros da bitcoin, o que deverá acontecer no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.

As criptomoedas têm afundado nas últimas semanas, com o mercado a "encolher" mais de 700 mil milhões de dólares desde o pico de Dezembro, mas o interesse pelas moedas digitais não desapareceu. Prova disso é que bolsas como o Nasdaq continuam a preparar soluções para que este tipo de activos negoceie em bolsa.

O Nasdaq está assim a avançar com um plano para cotar futuros da bitcoin, segundo duas fontes próximas do assunto, citadas pela Bloomberg.

O Nasdaq tem trabalhado para cumprir com as exigências que têm sido feitas pelos reguladores. E o objectivo é que estes contratos futuros se estreiem no primeiro trimestre de 2019, de acordo com uma das fontes.

E o Nasdaq não está sozinho. A Intercontinental Exchange (ICE), detida pela NYSE, anunciou na semana passada que vai lançar os seus contratos futuros a 24 de Janeiro.

A bitcoin prepara-se mesmo para o pior ano de sempre, com a desvalorização em 2018 a superar já os 70%. A bitcoin quebrou inclusivamente na última sessão uma nova barreira, a dos 4.000 dólares. Ontem, esta moeda digital afundou 14%. Já hoje está a registar uma ligeira subida, avançando 0,66% para 3.687,86 dólares.

Mas este não é um cenário exclusivo da bitcoin. As quedas são generalizadas entre as moedas digitais. Desde o pico atingido em Dezembro, este mercado já "perdeu" cerca de 700 mil milhões de dólares, uma evolução que estará a levar muitos "mineiros" a questionarem a manutenção do negócio.



O desempenho recente das criptomoedas faz lembrar dois outros "períodos negros" para a bitcoin. Apesar de, no acumulado de cada ano, apenas em 2014 se ter registado uma descida, a verdade é que entre Junho e Novembro de 2011 a bitcoin afundou cerca de 93%. E, entre Novembro de 2013 e Janeiro de 2015 a queda ascendeu a 86%, num período marcado pelo colapso da bolsa de criptomoedas Mt. Gox. Ainda assim, o preço da bitcoin está a "anos-luz" de 2010, quando fechou o ano a valer 0,30 dólares.