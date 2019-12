Natal, economia e comércio dão novos recordes às bolsas americanas

O Dow Jones encerrou a somar 0,28% para 28.455,09 pontos, depois de na negociação intradiária ter fixado um máximo histórico nos 28.608,64 pontos.





O tecnológico Nasdaq Composite também ganhou terreno, a valorizar 0,42% para 8.924,95 pontos. Durante a sessão estabeleceu um novo recorde nos 8.931,91 pontos.

Os novos dados económicos encorajadores continuaram a ajudar ao movimento de subida. Depois do anúncio de ontem de que os pedidos de subsídio de desemprego voltaram a diminuir na semana passada nos EUA, hoje foi divulgado que o crescimento do país se manteve a bom ritmo no terceiro trimestre.

O produto interno bruto subiu 2,1%, em termos ajustados às variações sazonais e à inflação, entre julho e o final de setembro, anunciou o Departamento norte-americano do Comércio.

Por outro lado, a frente comercial continua reforçar o otimismo dos mercados e a trazer de volta os investidores que apostam em ativos de maior risco, como é o caso das ações.

A China concordou em eliminar as taxas aduaneiras sobre seis produtos químicos e petrolíferos norte-americanos, o que tem estado a animar a negociação. Conforme explicou Pequim, a isenção durará um ano, a contar a partir de 26 de dezembro.

A contribuir para animar a negociação bolsista esteve também a antecipação da época festiva desta reta final do ano, o que leva a que muitas decisões de investimento sejam tomadas agora – já que no Natal e Ano Novo o volume de transações diminui.