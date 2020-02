Navigator afunda 7% após resultados desapontantes. Mas há um "lado positivo"

A papeleira Navigator lidera as perdas na bolsa lisboeta, nesta que é a primeira sessão desde a apresentação do balanço de 2019. O ano passado terminou com um saldo mais negativo do que aquele que era previsto pelos analistas, mas estes dizem que nem tudo são más notícias.





O valor dos títulos da Navigator já desceu 7,35% para os 3,15 euros, um mínimo de outubro de 2019, isto é, de quatro meses. Desde o início do ano, a desvalorização acumulada é de 7,96%.

A "forte queda dos preços da pasta e a redução da procura de pasta e de papel" condicionou a atividade da Navigator em 2019, justificou a empresa, no dia de revelar as contas. A papeleira alcançou um resultado líquido de 168,3 milhões de euros em 2019, face a 225,1 milhões de euros em 2018, o que corresponde a uma queda de 25,2%. Os analistas apontavam para resultados líquidos de 188,8 milhões de euros, de acordo com os dados da Bloomberg. Já as receitas estagnaram (-0,2% para 1.687,9 milhões de euros) e o EBITDA caiu 18,3% para 372,1 milhões de euros.