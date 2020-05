Navigator cancela pagamento de dividendos aos acionistas

A Navigator decidiu cancelar o pagamento de 99 milhões de euros em dividendos aos acionistas, anunciou a companhia em comunicado, referindo ainda que o valor vai ser transferido para reservas livres.

"O conselho de administração da Navigator decidiu também propor aos acionistas que os resultados líquidos referentes a 2019, no montante de 168 milhões de euros, fossem transferidos para reservas livres", refere o comunicado em que a empresa adianta ter decidido renovar, até ao final de junho, a redução parcial de produção de papel UWF e recorrer ao regime do lay-off simplificado durante o próximo mês.

Quando anunciou as propostas para a assembleia geral de 28 de maio, a fabricante de papel tinha revelado uma proposta de remunerar os acionistas com um dividendo de 13,94 cêntimos por ação, o que totaliza 99 milhões de euros.

A companhia já pagou este ano um dividendo de 13,94 cêntimos, através da distribuição de reservas livres.





"Por razões de prudência ante a evolução da situação e também por decorrência do recurso ao lay-off simplificado, é retirada a proposta relativa à aplicação de resultados a ser discutida na assembleia geral anual da sociedade agendada para dia 28 de Maio de 2020", refere a empresa na nota em que anuncia os resultados do primeiro trimestre (-38%).

Tendo em conta esta decisão de propor o cancelamento do pagamento do dividendo, a Navigator vai agora convocar uma nova AG que terá como ponto único "a aprovação de nova proposta de aplicação de resultados líquidos, a formular pela administração, no sentido de os mesmos serem integralmente aplicados na rubrica de reservas livres".