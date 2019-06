Navigator compra mais 233 mil ações próprias

A Navigator continua ativa na compra de ações próprias, tendo nas últimas três sessões adquirido um total de 233.693 títulos.

De acordo com um comunicado enviado à CMVM esta tarde, a Navigator comprou 115.500 a 31 de maio, 65.000 ações a 3 de junho e 53.193 ações na sessão de hoje.

Após estas aquisições, a Navigator passou a deter 4.386.959 ações próprias, que equivalem a 0,611% do capital.

O investimento nestas últimas três sessões foi de 743 mil euros, que soma aos 10,6 milhões de euros que gastou este ano na compra de ações próprias.

Segundo os cálculos do Negócios, a Navigator adquiriu 3.095.417 ações próprias desde o início do ano, sendo que dois terços destas compras foram realizadas em maio, período em que os títulos atingiram mínimos do ano.





Habitualmente as empresas compram ações próprias como uma forma de remuneração acionista ou para aproveitar momentos em que consideram que a cotação está em níveis deprimidos. E tem sido precisamente nestes momentos que a empresa tem estado ativa no mercado a comprar ações próprias.