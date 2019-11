Navigator segura PSI-20 em território positivo, apesar da queda da Galp

A boa prestação da papeleira Navigator permitiu à bolsa nacional terminar o dia a subir, apesar da má prestação da petrolífera Galp, que liderou as perdas entre as cotadas do PSI-20, e também do BCP.

jornal chinês Global Times adiantou que Washington e Pequim estarão perto de selar a primeira fase do acordo comercial parcial entre ambos, depois de o conselheiro da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, ter dito que os dois países iriam conseguir chegar a um entendimento ainda antes do final deste ano.

O índice PSI-20 terminou a primeira sessão da semana a subir 0,2% para os 5.181,71 pontos, acompanhando a tendência dos restantes pares europeus, num dia em que o regresso do otimismo comercial contagiou o sentimento dos mercados no "velho continente".Na passada sexta-feira, Donald Trump e Xi Jinping, presidentes dos Estados Unidos e da China, respetivamente, mostraram-se empenhados em selar a primeira fase do acordo comercial parcial entre os dois países, animando os investidores nesta segunda-feira.Hoje, o



Por cá, a bolsa nacional valorizou, com dez cotadas a subir e a compensar a quedas das restantes oito.



A dar força ao índice português está a papeleira Navigator, que subiu 2,27% para os 3,60 euros por ação. Na passada sexta-feira, a empresa anunciou que os acionistas vão receber um dividendo extraordinário de quase 14 cêntimos, através da distribuição de reservas livres. No mesmo dia, a Navigator revelou que o administrador António Redondo irá substituir João Castello Branco na presidência executiva da empresa a partir de 1 de janeiro.



Hoje, o Tribunal do Comércio Internacional dos Estados Unidos obrigou o Departamento do Comércio a reavaliar a taxa anti-dumping que é aplicada aos produtos exportados pela Navigator para os Estados Unidos.



Em contraciclo esteve a Galp, que perdeu 1,22% para os 15,02 euros por ação, num dia em que os analistas do banco canadiano RBC Capital Markets, reduziram a recomendação para os títulos da petrolífera de "outperform" para "sector perform" (desempenho em linha com o setor). Já o preço-alvo está fixado nos 17 euros por ação, o que tem implícito um potencial de subida de 11,8% face à cotação de fecho da última sessão (15,21 euros).



Também o BCP pressionou a bolsa nacional ao cair 0,64% para os 20 cêntimos por ação.



Fora do PSI-20, a Vista Alegre valorizou 9,76% para os 1,35 euros por ação, no dia em que apresenta resultados. A construtora Texeira Duarte, que divulga os seus números na próxima sexta-feira, avançou 8,89% para os 15 cêntimos por ação.



(Notícia atualizada às 16:53)