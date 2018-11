Navigator sobe mais de 4% e Pharol mais de 11% e impulsionam bolsa

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional fechou a sessão a subir 0,70% para 4.870,14 pontos, num dia em que os investidores estão expectantes em relação às palavras do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Poweel. O responsável vai discursar esta tarde e os investidores aguardam para saber se serão deixadas pistas sobre o futuro da política monetária dos EUA. Numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a postura do responsável máximo pela política monetária americana.

As bolsas europeias seguem sem uma tendência definida, à espera de ouvir as palavras do responsável.

Em destaque na praça nacional estiveram a Navigator, que subiu mais de 4,5%, e a Pharol, que disparou mais de 11%.

As acções da Navigator subiram 4,55% para 3,768 euros, já a Semapa apreciou 2,45% para 14,20 euros, depois destas cotadas terem sido alvo de alterações de avaliação. A Altri também foi alvo de revisões, mas acabou por cair 0,92% para 6,47 euros.

O BPI reviu mesmo 15 cotadas do PSI-20, com as novas avaliações a incorporarem já as estimativas para 2019. A Semapa e a Mota-Engil lideram a lista das que têm maior potencial de valorização.

Destaque ainda para as acções da Pharol, que dispararam 11,54% para 0,1952 euros, o que corresponde à maior subida desde Fevereiro, não havendo notícias que justifiquem este desempenho. A subida foi acompanhada por uma elevada liquidez, tendo trocado de mãos mais de 13,69 milhões de acções, quando a média diária negociada nos últimos seis meses é de 2,98 milhões de títulos.

