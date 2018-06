Nem a bruxaria valeu a Wall Street

O Dow Jones encerrou a cair 0,35% para 25.086,25 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,11% para 2.779,42 pontos.

Por seu lado, o índice tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,19%, a valer 7.746,38 pontos.

Os investidores do outro lado do Atlântico voltam a sentir os receios de uma possível guerra comercial, depois de a Casa Branca ter anunciado que a partir de 6 de Julho vai avançar com as prometidas tarifas aduaneiras sobre a entrada de produtos chineses nos EUA, num valor que ascenderá a 50 mil milhões de dólares.

Pequim prometeu reagir com rapidez e em igual medida. E a resposta não se fez esperar. Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, citada pela Reuters, a China vai impor tarifas adicionais de 25% sobre 659 produtos norte-americanos avaliados em 50 mil milhões de dólares.

De acordo com a Xinhua, que citada a Comissão de Tarifas do Conselho de Estado (governo) chinês, as tarifas sobre o equivalente a 34 mil milhões de dólares de produtos americanos entrarão em vigor a 6 de Julho.

As tarifas sobre os restantes produtos, até que o valor atinja os 50 mil milhões de dólares, serão anunciadas mais tarde, segundo a mesma fonte.

O presidente norte-americano, Donald Trump, tinha declarado que decretaria medidas adicionais se Pequim retaliasse, pelo que se esperam novos episódios nesta guerra.

A sessão de hoje foi de maior volatilidade, já que se tratou dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados de ambos os lados do Atlântico. Isto acontece quando se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e acções, tanto nos EUA como na Europa.

Trata-se de um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente.

No entanto, os receios de uma guerra comercial foram mais fortes e nem esta bruxaria foi suficiente para inverter a tendência em Wall Street nos momentos finais de negociação.

O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.