Netflix afunda quase 10% e arrasta Wall Street

As várias apresentações de resultados reúnem as atenções em Wall Street. As contas da Netflix desiludiram e a cotada segue com perdas perto de 10%.

A bolsa norte-americana abriu em queda, com os três principais índices a alinharem no vermelho. Em destaque entre as perdas estão as tecnológicas, com a Netflix a afundar perto de 10%.

O generalista S&P500 cai 0,22% para os 2.977,96 pontos e o industrial Dow Jones segue com uma quebra semelhante, de 0,27% para os 27.145,85 pontos. O Nasdaq conta as maiores perdas ao descer 0,34% para os 27.145,85 pontos.

A Netflix segue a perder 9,63% para os 327,53 dólares, depois de ter reportado quebras nos clientes nos Estados Unidos e um abrandamento do crescimento a nível internacional.





Também a gigante Qualcomm perde 0,86% para os 75,10 dólares, no dia em que foi conhecida a decisão da Comissão Europeia de multar esta empresa em 242 milhões de euros. A Qualcomm é acusada por Bruxelas de ter vendido equipamento com preços predatórios à Huawei e ZTE entre 2009 e 2011, com o objetivo de eliminar uma concorrente de menor dimensão.