Nordea: “É muito difícil lidar com inflação do lado da oferta”

A gestora de ativos dinamarquesa assinala o momento de exceção no mercado com perdas em todos os segmentos, culpando os bancos centrais. No entanto, o equilíbrio entre economia e inflação poderá trazer normalidade aos retornos.

