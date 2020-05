Norges Bank reforça posição nos CTT para mais de 5%

O Norges Bank aumentou a sua participação nos CTT, de 4,70% para 5,06%, numa operação realizada a 22 de maio, anunciou a empresa de correios em comunicado à CMVM.

Volta então a ter uma posição acima de 5%, reforçado a posição de quarto maior acionista nos CTT.

Acima dos 5% estão também a Manuel Champalimaud SGPS (13,12%), a GreenWood Builders Fund (6,03%) e a Global Portfolio Investments (5,66%).

O Norges Bank é o maior investidor em ações do mundo (controla mais de 1% da capitalização bolsista global) tendo presença no capital de quase todas as cotadas portuguesas. Além dos CTT e da Altri, conta com participações qualificadas (acima de 2%) em cotadas como a EDP, Semapa, Nos e Sonae.

Num outro comunicado ao regulador do mercado de capitais, a empresa liderada por João Bento (na foto) diz ter recebido da GreenWood Investors, entidade estreitamente relacionada com Steven Duncan Wood, administrador não-executivo dos CTT, uma comunicação de transações de dirigente realizadas no dia 20 de maio.

Segundo a informação veiculada, o GreenWood Builders Fund I comprou nesse dia 5.000 ações dos CTT, ao preço unitário de 1,99 euros, tendo assim desembolsado 9.950 euros por esta posição.

Os CTT encerraram a sessão desta segunda-feira a somar 2,19% para 2,10 euros.