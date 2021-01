Norges Bank volta a ter participação qualificada na Nos

O Norges Bank reforçou a participação que detinha na portuguesa Nos, ultrapassando, desta forma, a fasquia dos 2%.



O maior fundo soberano do mundo, o da Noruega, reforçou a posição que detinha na Nos de "menos de 2%", sem especificar, para 2,32%, o correspondente a 5.151.614 direitos de voto.





A partir da fasquia dos 2%, a participação numa cotada é considerada qualificada, tendo o Norges Bank acabado de passar essa fasquia.





O fundo norueguês passa desta forma à posição de quinto maior acionista, que era até agora ocupada pela Sonaecom, com 2,14% do capital. Acima destes acionistas ficam Joaquim Alves Ferreira de Oliveira, com 2,90%, a Fundação José Berardo e Metalgest - Sociedade de Gestão, com 3,49%, o Banco BPI, com 4,53% e finalmente a Zopt, com 50,01%.