Nos aumenta dividendo para 35 cêntimos. "Payout" nos 127%

Após um ano em que os lucros aumentaram 15,8% para 141,4 milhões de euros, a Nos decidiu aumentar a remuneração aos acionistas na mesma dimensão.





O conselho de administração liderado por Miguel Almeida propõe o pagamento de um dividendo de 35 cêntimos por ação, o que representa uma subida de 16,7% face à remuneração do ano passado.





Em comunicado, a Nos sublinha que esta proposta tem em conta "a nossa sólida estrutura financeira no final de 2018, com um rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA de 1,8x, a forte geração de FCF superior a 180 milhões de euros e a continuada confiança nas perspetivas operacionais e financeiras" da empresa.





Com esta proposta a Nos vai pagar aos acionistas cerca de 180 milhões de euros, um valor que tal como no passado supera os resultados líquidos obtidos. O "payout" é de 127%.





Tendo em conta a cotação de quinta-feira da Nos, este dividendo apresenta uma rendibilidade de 6,6%.

A Nos manteve o capex (investimento operacional) de 2018 nos 375,7 milhões de euros, sendo que a dívida financeira liquida baixou 1,8% para 1.065,9 milhões de euros.





O custo médio da dívida foi de 1,6% no quarto trimestre e de 1,8% na totalidade de 2018. No final do ano a maturidade média da dívida era de 2,9 anos.

A empresa sublinha que o rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA é agora de 1,8x, "representando uma estrutura de capital sólida e conservadora na ordem das 2x, a qual estamos comprometidos em manter".