Nos dispara 5,5% para um máximo intradiário de quase 3 meses

A operadora está assim a beneficiar do anúncio de que mantém a proposta de remunerar os acionistas com um dividendo de 27,8 cêntimos, tal como tinha sido anunciado quando apresentou os resultados de 2019, o que equivale a um pagamento total de 143,2 milhões de euros. O dividendo de 27,8 cêntimos traduz um corte de 21% face aos 35 cêntimos que foram pagos no ano passado, sendo esta a primeira redução desde 2012. A operadora de telecomunicações, que registou prejuízos no primeiro trimestre, justificou a redução com o investimento que vai efetuar no 5G.

Kepler Cheuvreux voltaram a pronunciar-se sobre a sua perspetiva para a empresa portuguesa liderada por Miguel Almeida, mantendo a recomendação de "Comprar" e o preço-alvo de 4,70 euros por ação. Este preço dá à cotada um retorno potencial de 30,19% face ao fecho da sessão de ontem.No total, existem 17 casas de investimento que cobrem a Nos, sendo que 12 delas recomendam "Comprar" ações da cotada e as restantes cinco aconselham a "Manter". O preço-alvo médio é de 4,61 euros por ação, o que lhe confere um retorno potencial de 27,7%. Hoje, os analistas da



A Nos valorizou 5,47% para os 3,628 euros por ação a meio da sessão desta terça-feira, dia 26 de maio, o que representa um máximo intradiário desde 5 de março deste ano.O título está a ter uma liquidez maior do que o normal com quase 1,5 milhões de ações negociadas até ao momento, que compara com a média diária dos últimos seis meses de 1,38 milhões de ações transacionadas.