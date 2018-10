Nos e Galp levam PSI-20 a escapar às perdas da Europa

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional escapou, por pouco, à tendência negativa das principais praças europeias. O PSI-20 encerrou em alta esta quinta-feira, 18 de Outubro, pela terceira sessão consecutiva, com uma subida ligeira de 0,05% para 5.060,36 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice português, nove encerraram em queda, sete em alta e duas inalteradas.

Na Europa, os principais índices seguem com sinal vermelho, penalizados pela iminência de um confronto entre Roma e Bruxelas, devido à proposta orçamental do governo de coligação do 5 Estrelas e da Liga, e pela queda acentuada do sector da banca, que está a ser arrastado pelas instituições espanholas.

Os bancos do país vizinho registam fortes quedas (Bankia, Sabadell e Bankinter descem mais de 5%), a reagir a uma decisão do Supremo Tribunal, que transfere para os bancos o pagamento do imposto de selo no crédito hipotecário.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desvaloriza 0,44% para 361,95 pontos, na segunda sessão consecutivas de perdas.

Em Lisboa, foram a Nos e a Galp Energia a sustentar a subida do PSI-20. A operadora liderada por Miguel Almeida ganhou 2,53% para 5,26 euros, enquanto a petrolífera subiu 0,42% para 15,695 euros.



Ainda na energia, a EDP e a EDP Renováveis desceram 0,6% para 3,138 euros e 8,13 euros, respectivamente, enquanto a REN caiu 0,42% para 2,378 euros.

A contribuir para a subida do PSI-20 estiveram ainda a Sonae, com uma valorização de 1,26% para 84,7 cêntimos, e a Navigator, que ganhou 0,76% para 4,25 euros. A empresa contrariou assim a tendência do sector, numa sessão em que a Semapa desceu 1,08% para 16,52 euros e a Altri perdeu 0,68% para 7,29 euros.

Do lado das descidas destacou-se sobretudo o BCP, que acompanhou o sentimento negativo do sector, a nível europeu, e encerrou a sessão a deslizar 2,77% para 22,8 cêntimos.