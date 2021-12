Nos e Jerónimo Martins seguram ganhos do PSI-20

principal índice português, o PSI-20, abriu a somar ligeiramente (0,06%) para 5.594,91 pontos, impulsionado sobretudo pelas valorizações da Nos, Jerónimo Martins e BCP.





Das 19 cotadas, nove estão a negociar no "verde" e sete contrariam a tendência. A Corticeira Amorim é a cotada que mais ganha, com uma subida de 1,43%, para 11,36 euros. Entre os pesos-pesados da bolsa nacional que estão a segurar os ganhos do PSI-20 destacam-se a Nos, que sobe 0,41% para 3,40 euros por ação, bem como a Jerónimo Martins (+0,20%), a EDP Renováveis (+0,19%) e o BCP (+0,14%).



Em sentido contrário, destaca-se a REN, que perde 1%, após ter sido alvo de um corte da recomendação para as ações por parte do Santander. Seguem-se a Sonae (-0,10%) e a Galp Energia (-0,07%).

Na Europa, as principais bolsas estão também em alta. Os investidores estão atentos às reuniões de política monetária de cerca de 20 bancos centrais que vão marcar esta semana, enquanto ganham algum fôlego depois das perdas devido à variante ómicron e ao seu impacto da retoma económica.



Nos Estados Unidos, é esperado que a Reserva Federal norte-americana anuncie uma redução mais rápida da compra de ativos e um aumento das taxas de juro mais cedo do que o esperado. Além disso, a Fed vai ainda atualizar as projeções económicas, depois de a inflação ter atingido máximos de 39 anos.