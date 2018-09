Nos e Sonae puxam pela bolsa nacional. Operadora soma quase 4%

A bolsa nacional fechou em terreno positivo, ao somar 0,15% para os 5.315,06 pontos, com oito cotadas a subir, oito a descer e duas inalteradas. Na restante Europa o sentimento é misto, com as principais praças a dividirem-se entre o sinal positivo e o negativo. Isto, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa directora dos juros inalterada em 0% e avançou com o plano de redução dos estímulos, passando as compras líquidas de activos para 15 mil milhões de euros já a partir do próximo mês, que comparam com os anteriores 30 mil milhões de euros.Em Lisboa, a Nos destacou-se, ao avançar 3,90% para os 5,145 euros. O pódio fica completo com duas cotadas do grupo Sonae, a Sonae SGPS e a Sonae Capital, que avançam 1,86% para os 82 cêntimos e 1,74% para os 90,45 cêntimos, respectivamente.