Nos paga dividendo a 3 de julho e Paupério aprovado como chairman  

Os acionistas da Nos aprovaram esta sexta-feira a proposta de distribuição de dividendos, que estará a pagamento a partir de 3 de julho, anunciou a companhia em comunicado, avisando que as ações passam a negociar em bolso sem direito à remuneração a partir de 1 de julho.

A Nos vai pagar um dividendo de 0,278 euros por ação, num total de 143,2 milhões de euros.

Em termos consolidados, a operadora apurou um resultado líquido de 143,5 milhões de euros, pelo que o "payout" é de 100%.

O dividendo de 27,8 cêntimos traduz um corte de 21% face aos 35 cêntimos que foram pagos no ano passado, sendo esta a primeira redução desde 2012. A operadora de telecomunicações, que registou prejuízos no primeiro trimestre, justificou a redução com o investimento que vai efetuar no 5G.

Além dos dividendos, os acionistas vão aprovaram a ratificação dos administradores Ana Rita Cernadas, Cristina Maria Jesus Marques e José Carvalho Freitas, bem como a nomeação de Ângelo Paupério para chairman. Estas alterações já tinham sido comunicadas no âmbito da saída dos administradores ligados a Isabel dos Santos.