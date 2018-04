Nos paga 1,175% em emissão de 300 milhões com forte procura

General Ciresp

Há 11 horas

Oh Sara e Nuno,o Rod Stewart do sporting(bruno) so precisa de1/5 deste valor,30milhoes para fazer pagamentos q estao mesmo ai a chegar e os outros30milhoes devem ser para ser gastos como dizia o antigo presidente do eurogroep Jeroen Dijsselbloem.A Sara nao conhece ninguem que lhe de1ajuda?casalinho