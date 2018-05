Nos sobe mais de 3% após divulgar lucros de 33,8 milhões de euros

A Nos está nesta altura a valorizar 2,58% para 5,01 euros numa manhã em que chegou a apreciar acima de 3% para 5,035 euros por acção, o valor mais alto atingido pela operadora de telecomunicações desde 18 de Abril.





A cotada liderada por Miguel Almeida reage assim positivamente aos resultados reportados esta quinta-feira já depois do fecho da bolsa. A Nos revelou ter obtido um resultado líquido de 33,8 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, um resultado que representa um aumento de 3% comparativamente com o período homólogo.