Notícia de insolvência da Sears atira acções para queda de quase 40%

A Sears, a maior retalhista dos EUA, deverá declarar insolvência ainda esta semana, avançou o The Wall Street Journal. Uma notícia que está a arrastar as acções da empresa, pressionada por uma dívida elevada e escassez de capital, para uma queda de quase 40%.

Os títulos da Sears estão a cair 29,93% para 41 cêntimos de dólar, mas já chegaram a afundar 39,41% para 35,45 cêntimos de dólar – o valor mais baixo de sempre. Desde o início do ano, as acções estão a cair 88%.



De acordo com o The Wall Street Journal, a retalhista com 125 anos contratou a M-III Partners para preparar o seu processo de insolvência, numa altura em que deixou de ter capital e enfrenta o prazo de pagamento de uma dívida de 134 milhões de dólares. O jornal refere ainda que, apesar de a M-III Partners estar a trabalhar há semanas neste processo, a Sears está a considerar outras opções além da insolvência.