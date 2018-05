Wall Street esteve na última sessão a recuperar depois de dias de perdas. No entanto, esta quinta-feira voltou a inverter a tendência: abriu em terreno negativo com a notícia de que Trump avançará com tarifas à União Europeia.

presidente italiano, Sergio Mattarella,

, sendo que Luigi Di Maio já aceitou não insistir no nome do eurocéptico para liderar as finanças de Itália. O cenário de eleições fica assim menos provável, mas continua a ser possível.

Tanto as cotadas relacionados com o sector do aço como do alumínio estão a valorizar na sessão desta quinta-feira. "Se as tarifas avançarem, eventualmente isso poderá ser um problema porque vamos ver uma retaliação. De momento, já está a ser sentido nos mercados", disse Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities, à Reuters.



Além dessas cotadas, a General Motors começou a sessão a subir 9,7% para os 41,50 dólares depois de o Softbank ter anunciado que irá investir 2,25 mil milhões de dólares em veículos autónomos.



Wall Street reagiu também aos resultados de várias empresas que desiludiram face às expectativas. É o caso da Sears Holdings (-7,2%) e da Dollar General (-8,3%).



Esta quarta-feira foi divulgado o PIB dos EUA no primeiro trimestre, que cresceu a uma taxa anual de 2,2%, inferior aos 2,3% estimados inicialmente. Do lado do emprego, o número de pedidos de subsídio de desemprego baixou mais do que o esperado, segundo a Reuters, dando ainda mais sinais de que o mercado de trabalho norte-americano está em pleno emprego.



Também esta quinta-feira foram divulgados os números das despesas com consumo, que aumentaram mais do que o esperado em Abril, um sinal de que o crescimento económico deverá reavivar no segundo trimestre deste ano. A inflação subjacente foi de 1,8%, perto da meta de 2% da Fed.

Wall Street abriu esta quinta-feira em terreno negativo. O Dow Jones desce 0,36% para os 24.577,79 pontos e o S&P desliza 0,21% para os 2.718,5 pontos. Já o Nasdaq está na linha de água entre perdas e ganhos ligeiros, tendo começado a sessão com uma queda de 0,08% para os 7.456,121 pontos.A beneficiar Wall Street estava a redução do stress dos investidores em relação à situação italiana pelo segundo dia consecutivo. Esta quinta-feira oContudo, os mercados continuam reticentes quanto à política comercial de Donald Trump. Perante recuos e avanços, não se sabe o que sairá do papel. Ainda esta quinta-feira a Reuters noticia que a Casa Branca vai avançar com tarifas nas importações de aço e alumínio à União Europeia, rompendo com as negociações e a excepção dada actualmente ao bloco europeu. Já o jornal alemão Wirtschaftswoche diz que a prioridade do presidente norte-americano é atacar a indústria automóvel alemã.