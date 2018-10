Nova ameaça dos EUA com tarifas sobre a China faz estremecer Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a recuar 0,99% para 24.442,92 pontos na sessão desta segunda-feira. Perdeu assim 250 pontos. Chegou a estar a subir mais de 350 pontos, animado pela aquisição da Red Hat por parte da IBM, mas rapidamente inverteu e afundou 500 pontos perante a perspectiva de novas sanções comerciais de Washington contra Pequim.

O mesmo aconteceu com o Standard & Poor’s 500, que terminou com uma descida de 0,66% para 2.641,25 pontos, após ter chegado a subir 1,81% durante a jornada.

Desde o seu máximo histórico de 2.940,91 pontos, atingido no passado dia 21 de Setembro, o S&P 500 já perdeu cerca de 11%.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a desvalorizar 1,63% para 7.050,29 pontos, o mais baixo nível desde Maio.

O S&P 500 e o Nasdaq estão a caminho das maiores quedas mensais registadas no mais longo "bull market" de sempre – que está a dar sinais de saturação.

O anúncio de um acordo celebrado pela IBM para comprar a empresa de software para computação na nuvem Red Hat, por 34 mil milhões de dólares, levou a uma subida das bolsas norte-americanas, com especial relevo para o bom desempenho das tecnológicas.

Mas acabou por ser "sol de pouca dura". Segundo a Bloomberg, Donald Trump poderá avançar com tarifas sobre os restantes bens chineses importados pelos EUA que ainda não são alvo de taxas aduaneiras adicionais – isto se as negociações do próximo mês falharem. E esta notícia foi o suficiente para inverter o rumo das bolsas.

O Nasdaq era o que registava uma subida mais débil, mas logo se seguiram o Dow e o S&P 500.

O índice tecnológico, apesar de ter sido animado pela notícia da compra da Red Hat pela IBM, acabou por dar de si à conta dos resultados trimestrais aquém do esperado de cotadas de peso neste sector.

A Amazon perdeu 6%, a Netflix caiu 5% e a Microsoft cedeu perto de 3%, numa altura em que os investidores se mostram desanimados com as contas já divulgadas. A acusar o contágio no sector, a própria IBM acabou por inverter e fechar a perder 4,11%.

Amanhã será a vez de serem reportados os números trimestrais do Facebook e da Apple e é grande a expectativa do mercado.