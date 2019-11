Nova concessão de crédito para a casa supera 900 milhões pelo terceiro mês

Os bancos portugueses financiaram mais de 900 milhões de euros para a compra de casa, em setembro. Segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal, trata-se do terceiro mês consecutivo em que as novas operações de crédito à habitação superaram este montante.

As novas operações de crédito à habitação atingiram os 915 milhões de euros em setembro. Este valor ficou abaixo dos 975 milhões de euros no mês anterior. No acumulado dos primeiros nove meses de 2019, os bancos emprestaram 7.788 milhões de euros para a aquisição de habitação.

2019 tem sido marcado por novos episódios de guerra dos spreads, com os bancos a procurarem captar novos clientes, como forma de captar mais receitas num ambiente de juros negativos.

Já o crédito ao consumo atingiu os 462 milhões de euros, em setembro, um montante praticamente em linha com os 466 milhões financiados para este fim em agosto. As operações para outros fins somaram 284 milhões de euros, o que compara com 186 milhões de euros emprestados um mês antes.

No total, os bancos financiaram 1.661 milhões de euros em empréstimos às famílias, o que representa um crescimento de 2% face ao valor concedido em empréstimos em agosto.

Juros renovam mínimos

Este crescimento tem sido acompanhado pela descida das taxas de juro, fruto da quebra das Euribor para novos mínimos e da redução dos spreads mínimos aplicados pelos bancos nós novos créditos.

Segundo o Banco de Portugal, a taxa de juro média nas novas operações de crédito à habitação diminuiu 11 pontos base para 1%, atingindo um novo mínimo histórico pelo terceiro mês consecutivo.