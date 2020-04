Europa sobe para máximos de mês e meio com reabertura da economia. Petróleo cai para 12 dólares em Nova Iorque

17:25

Petróleo em Nova Iorque regressa às quedas a valer 12 dólares

Os preços do crude continuam a negociar num clima de elevada volatilidade, tendo a referência norte-americana invertido para terreno negativo.



Depois de uma abertura no vermelho, as cotações recuperaram terreno, à conta do otimismo em torno da reabertura gradual de muitas economias, mas os receios decorrentes da forte queda da procura estão de novo a falar mais alto e o "ouro negro" regressou às quedas no mercado nova-iorquino.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, segue a perder 5,32% para 12,10 dólares por barril.



Em contrapartida, o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, continua a aguentar-se em alta e soma 1,15% para 20,22 dólares por barril.



Começa a aproximar-se a data – a partir de sexta-feira, 1 de maio – em que os cortes de produção definidos no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados neste esforço (o grupo OPEP+) vão entrar em vigor, o que poderá dar algum alento ao mercado. No entanto, a retirada prevista de crude do mercado é somente uma fração da enorme diminuição da procura.



Entretanto, há também a pressão do vencimento dos contratos de futuros. O contrato do WTI com entrega mais imediata é o de junho e expira a 19 de maio. Como a maioria dos investidores não quer ficar com petróleo físico em mãos, muitos estão já a tentar despachar os seus contratos para não acontecer a derrocada que se viu no início da semana passada – quando o contrato de maio, que expirava na terça-feira, negociou em valores negativos.



Já o contrato de junho do Brent vence esta quinta-feira.