Há vários anos que se tenta reformar a Euribor. Depois do processo que foi "chumbado" pelos bancos no ano passado, nos últimos meses as autoridades europeias voltaram a concentrar-se nesta missão de desenvolver uma taxa interbancária que seja menos propensa a manipulações. Ainda estão a decorrer testes, mas a taxa já foi baptizada pelo Banco Central Europeu (BCE). Vai chamar-se Ester.O Conselho de Governadores do BCE revelou, na sexta-feira passada, que a nova taxa de juro interbancária, que deverá estar disponível no próximo ano, será chamada de Ester ("euro short-term rate"), de acordo com a agência Reuters. Esta nova taxa vai ser formada com base nas transacções que ocorram no mercado interbancário da Zona Euro e também com base nas estimativas facultadas pelos bancos. Será uma solução híbrida, depois de ter sido constatado que uma taxa com base em transacções reais não seria "viável".O Instituto Europeu dos Mercados Monetários (EMMI, na sigla inglesa) anunciou, a 2 de Maio, que teve início a fase de testes da metodologia híbrida da Euribor. Estes testes serão desenvolvidos ao longo de três meses, terminando a 31 de Julho. Ao longo deste período, serão conduzidas análises mediante vários cenários e serão avaliados todos os parâmetros metodológicos.Depois destes testes, no terceiro trimestre, será conduzida uma nova consulta pública. Prevê-se que esta taxa seja lançada no quarto trimestre de 2019. E antes disso será definido um período de transição.