Nova sessão, novos máximos históricos em Wall Street à boleia de resultados

11.466,47 pontos registados no fecho de ontem, o máximo histórico até então. O S&P 500, o índice de referência em Wall Street, valoriza 0,12% para os 3.447,67 pontos, renovando os máximos de ontem, depois deste índice ter terminado nos 3.443,62 pontos.



Já o Dow Jones é incapaz de acompanhar a tendência das congéneres norte-americanas e regista uma queda de 0,16% para os 28.215,50 pontos, em vésperas de efetuar uma alteração no seu lote de empresas mais influentes.



O S&P 500, o índice de referência em Wall Street, valoriza 0,12% para os 3.447,67 pontos, renovando os máximos de ontem, depois deste índice ter terminado nos 3.443,62 pontos.Já o Dow Jones é incapaz de acompanhar a tendência das congéneres norte-americanas e regista uma queda de 0,16% para os 28.215,50 pontos, em vésperas de efetuar uma alteração no seu lote de empresas mais influentes.

O Nasdaq Composite renova máximos históricos pela sexta sessão consecutiva, com a abertura positiva desta quarta-feira, em Wall Street, num dia em que os investidores estão animados com os resultados de várias empresas de tecnologia. Para além do índice tecnológico, também o S&P 500 volta a renovar máximos históricos.Por esta altura, o Nasdaq ganha 0,53% para os 11.527,70 pontos, acima dos

A Salesforce.com Inc, que vai entrar para o Dow Jones 30 na próxima semana, dispara 14% em bolsa, depois de ter anunciado uma revisão em alta da sua receita anual, devido à forte procura pelo seu "software".



A partir do próximo dia 31, o Dow Jones 30 vai sentir mudanças, com várias entradas e saídas, devido à Apple, que vai descer 17 lugares no ranking das mais influentes, após o seu "stock split".



A Salesforce.com vai substituir a Exxon Mobil, a Amgen vai ocupar o lugar da Pfizer e a Honeywell International vai entrar para o lote das 30 mais influentes, no lugar da Raytheon Technologies.