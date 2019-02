Novabase dispara 15% para máximos de novembro

As ações da Novabase estão a registar fortes ganhos na bolsa de Lisboa, depois de a empresa ter revelado os seus resultados relativos ao ano passado e uma proposta para distribuir quase a totalidade dos lucros aos acionistas.





Os títulos sobem 14,08% para 2,43 euros, depois de terem chegado a disparar um máximo de 15,02% para 2,45 euros, o valor mais elevado desde 13 de novembro.



Em apenas duas horas de negociação, já trocaram de mãos mais de 84 mil ações, quase dez vezes mais do que a média diária dos últimos seis meses, que não vai além das 9 mil.





Ontem, após o fecho do mercado, a Novabase anunciou que terminou o exercício de 2018 com um resultado líquido de 4,737 milhões de euros, em linha com o registado em 2017 (4,774 milhões de euros).





O volume de negócios aumentou 6% para 148,7 milhões de euros, acima da meta da empresa, que se situava nos 140 milhões de euros.

Em comunicado, a tecnológica anunciou também que pretende propor na assembleia geral a distribuição de 4,7 milhões de euros aos acionistas, o que representa a quase totalidade dos lucros obtidos.





O dividendo por ação é de 15 cêntimos, o que iguala a remuneração paga no ano passado e representa uma rendibilidade de 7%. Em 2018 o "payout" da Novabase também tinha ficado em redor de 100%.

No comunicado, a empresa sugere ainda que poderá estar prestes a ser alvo de alterações significativas.

"No momento em que comunicamos este conjunto de resultados, a comissão executiva e o conselho de administração da Novabase estão a concretizar uma reflexão estratégica profunda sobre o futuro da empresa, que oportunamente será objeto de comunicação ao mercado", afirma o CEO João Nuno da Silva Bento, citado no comunicado.

A subida registada pela Novabase esta sexta-feira eleva para 21,3% a valorização acumulada desde o início do ano.