de governo, transportes e energia à Vinci Energies.

Ontem, já depois do fecho dos mercados europeus, a empresa liderada por João Nuno Bento anunciou que, juntamente com a sua subsidiária indireta Novabase Consulting, vendeu à Vinci Energies Portugal o seu negócio de "application and data Analytics" para os setores de governo, transportes e energia por 33 milhões de euros, aos quais podem acrescer 3 milhões de euros, dependendo do desempenho final.

Este segmento que a Novabase vendeu emprega atualmente perto de 400 colaboradores, e representou uma faturação de 35 milhões de euros em 2018.



(Notícia em atualização)