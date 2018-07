Novas acções da Vista Alegre chegam à bolsa mas continuam nas mãos da Visabeira  

O aumento de capital foi realizado no final do ano passado, mas só na próxima semana as acções serão admitidas em bolsa.

As acções da Vista Alegre Atlantis (VAA) que resultaram do aumento de capital realizado no final do ano passado vão ser admitidas à negociação na bolsa portuguesa na próxima semana.

De acordo com o prospecto da operação publicado esta sexta-feira na CMVM, vão ser admitidas 367.743.189 acções ordinárias da VAA, que representam 24,13% do capital social da cotada que é controlada em 94,14% pela Visabeira.

Segundo a mesma fonte, a data previsível para a admissão dos títulos em bolsa é 24 de Julho, pelo que a partir da próxima terça-feira todas as 1.524.091.463 acções da VAA estarão disponíveis para negociar em bolsa.

Ainda assim, estas novas acções continuam a estar na posse da Visabeira, pelo que esta operação visa apenas admitir os títulos em bolsa e a empresa continuará a ter um "free float" de 2,46% (a Caixa Geral de Depósitos controla os restantes 3,4%).

No prospecto a VAA refere isso mesmo: "o presente prospecto não respeita a nenhuma oferta pública, dizendo apenas respeito à admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon das acções anteriormente emitidas".

As novas acções que vão ser admitidas correspondem ao aumento do capital social da VAA realizado no final de 2017. Esta operação de reforço de capital ocorreu através da subscrição de 357.142.858 acções na modalidade de entradas em espécie constituídas por conversão de créditos e da subscrição de 10.600.331 acções no âmbito de uma oferta reservada a accionistas.

As acções da VAA seguem inalteradas nos 17 cêntimos.