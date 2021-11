Novas regras para o mercado vão a votação na próxima semana

O Governo incluiu o novo Código dos Valores Mobiliários na lista de diplomas prioritários para aprovar antes da dissolução do Parlamento, sob pena de afetar a tranche do PRR agendada para o segundo trimestre do próximo ano.

