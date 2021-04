Novas sanções dos EUA sobre a Rússia pressionam rublo e bolsa de Moscovo

A bolsa de Moscovo e a moeda do país estão a perder valor na sessão desta quinta-feira, depois de os Estados Unidos terem anunciado que vão avançar com sanções sobre a Rússia, devido à alegada influência moscovita nas eleições presidenciais norte-americanas.O índice bolsista do país registou uma queda superior a 1% nesta manhã, contrariando a tendência da maior parte da Europa, num dia em que o índice de referência para a região - o Stoxx 600 - voltou a renovar máximos históricos.Também o rublo perdeu gás contra o rival dólar norte-americano, ao desvalorizar quase 2% - a maior queda deste ano.Em causa estão as sanções que a administração de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, está a ponderar impor contra Moscovo, num processo que poderá incluir a restrição na compra de nova dívida soberana estrangeira, como resposta à alegada intervenção da SolarWinds nas eleições presidenciais.As sanções, que podem ser anunciadas ainda nesta quinta-feira, poderão ser o reflexo da vontade antiga que Washington tem de impor sanções ao Kremlin por crimes passados, especialmente à medida que aumentam as tensões sobre um aglomerado militar russo perto da Ucrânia.Este recente alerta por parte dos Estados Unidos surgiu dois dias depois de o presidente Joe Biden ter dito a Vladimir Putin de que iria defender os seus interesses.