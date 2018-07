Novas tarifas de Trump colocam Wall Street no vermelho

As bolsas norte-americanas negoceiam em terreno negativo, seguindo os passos das praças europeias e asiáticas, com os mercados accionistas a serem pressionados por um novo episódio na guerra comercial.

O Dow Jones desce 0,61% para 24,767,12 pontos e o Nasdaq recua 0,57% para 7.715,09 pontos. O S&P500 desvaloriza 0,53% para 2.779,19 pontos.

A nova lista de tarifas dos EUA sobre importações chinesas avaliadas em 200 mil milhões de dólares está a aumentar os receios em torno da guerra comercial, o que está a penalizar a negociação bolsista um pouco por todo o mundo.

Os principais índices europeus caem mais de 1% e na China o Shanghai Composite cedeu 1,8% e o CSI300 caiu 1,7%.

O representante norte-americano para o Comércio, Robert Lighthizer, divulgou esta terça-feira uma lista de produtos adicionais que poderão ser alvo de tarifas de 10%. Entre eles inclui-se marisco, fruta e vegetais, fio de algodão, lã, casacos impermeáveis e luvas de basebol. Lighthizer declarou, citado pelo Financial Times, que esta nova medida pelo facto de a China estar a retaliar na mesma medida. "Está a fazê-lo sem qualquer justificação ou base legal internacional".

A guerra comercial volta assim em força a condicionar os mercados accionistas, depois de nas últimas sessões as acções terem valorizado devido ao optimismo com os resultados do segundo trimestre.

Depois da PepsiCo ter anunciado resultados acima das estimativas, o S&P500 fechou a sessão de ontem em máximos de quatro meses.

As cotadas mais expostas ao mercado chinês estão a ser as mais penalizadas no arranque da sessão, com a Boeing a desvalorizar 1,5% e a Caterpillar a cair 1,52%. O sector tecnológico também está a ser penalizado pela escalada da guerra comercial, com destaque para as fabricantes de chips. A Intel desce 0,96%, a AMD recua 1,26 e a Nvidia desvaloriza 1,22%.