Novo crédito à habitação vive melhor mês de Abril em oito anos

As instituições financeiras emprestaram quase 800 milhões de euros para a compra de casa, em Abril, segundo dados do Banco de Portugal.

O crédito à habitação continua a viver uma dinâmica positiva. Em Abril, foram emprestados 783 milhões de euros para a compra de casa, de acordo com os dados publicados pelo Banco de Portugal esta terça-feira, 12 de Junho. Um montante que fica aquém do concedido no mês anterior, mas fica muito acima do emprestado no período homólogo. Este foi, aliás, o melhor mês de Abril desde 2010 no que diz respeito à concessão de crédito à habitação.





Ainda assim, o montante emprestado em Abril ficou 46% acima do concedido no mesmo mês do ano passado. Este foi o montante mais elevado num mês de Abril desde 2010, quando foram emprestados 807 milhões de euros.