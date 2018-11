As novas operações de crédito ao consumo superaram os 500 milhões de euros, em Setembro, de acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

As novas operações de crédito ao consumo ascenderam a 556 milhões de euros, em Setembro, de acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Este é mesmo o valor mais baixo desde Setembro do ano passado, quando foram concedidos 552,6 milhões de euros. Nos últimos seis meses, as novas operações diminuíram por quatro vezes.(Notícia em actualização)