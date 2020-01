Novo crédito para compra de casa volta a aproximar-se dos mil milhões em novembro

O ritmo de crédito à habitação voltou a acelerar em novembro. Segundo os dados reportados pelo Banco de Portugal esta terça-feira, os bancos nacionais emprestaram perto de mil milhões de euros para a compra de casa, em novembro. Trata-se do valor mais elevado desde junho do ano passado.



As novas operações de crédito à habitação atingiram os 978 milhões de euros em novembro, um valor que supera os 956 milhões de emprestados um mês antes. Trata-se do terceiro mês consecutivo que as instituições financiaram mais de 900 milhões de euros para a aquisição de habitação, com o setor a continuar a apostar neste segmento.



O valor financiado foi o mais elevado desde junho de 2018, quando as novas operações atingiram os 990 milhões de euros. Desde o início do ano já foram financiados 9.513 milhões de euros em crédito à habitação.





Os bancos têm reforçado a aposta na concessão de crédito para driblar as quebras de rendibilidade provocadas pela descida das taxas de juro para mínimos históricos, apesar das recomendações do Banco de Portugal para evitar excessos nas novas operações.