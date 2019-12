Novos recordes em Wall Street com S&P 500 a ganhar 30% no ano

O Dow Jones fechou a última sessão da semana a ganhar 0,07% para 28.640,65 pontos, depois de durante a sessão ter estabelecido um novo máximo histórico nos 28.701,66 pontos.



O Standard & Poor’s 500, em contrapartida, cedeu nos últimos minutos mas conseguiu recuperar o fôlego e acabou inalterado face à véspera, nos 3.240,02pontos, isto após marcar na negociação intradiária o seu valor mais alto de sempre: 3.247,93 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite corrigiu na reta final do dia e acabou por encerrar a deslizar 0,17% para 9.006,62 pontos, ou seja, a conseguir manter-se no patamar dos 9.000 pontos.

Durante a sessão, o Nasdaq chegou a marcar um novo recorde de sempre, nos 9.052,00 pontos.

As bolsas de Wall Street acabaram por perder algum gás no final da jornada, numa altura em que os investidores começam a fazer balanços.

A apenas duas sessões de findar o ano, os operadores de mercado estão a analisar os ganhos do outro lado do Atlântico, com a recente escalada e os sucessivos máximos históricos a contribuírem para engordar as mais-valias.

Em Wall Street entraram mais de cinco biliões de dólares este ano, segundo as contas da Bloomberg.

O S&P 500 já ganha quase 30,18% no ano, o Dow Jones soma 23,8% e o Nasdaq acumula uma valorização de 36,89% - a caminho do seu melhor ano desde 2013.

Na sessão desta sexta-feira, a Boeing e a MacDonald’s estiveram entre os melhores desempenhos e ajudaram o Dow a marcar novos recordes.

Recorde-se que ontem o Nasdaq Composite atingiu – e superou – pela primeira vez a mítica fasquia dos 9.000 pontos. O índice atingiu os 8.000 pontos, em valor de fecho, a 27 de agosto de 2018, o que significa que decorreram 335 dias de negociação para ganhar mais 1.000 pontos e chegar a este novo nível.