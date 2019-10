Número de milionários em Portugal deverá disparar para 174 mil até 2024

O número de milionários em Portugal continua a aumentar. De acordo com um estudo do Credit Suisse sobre a riqueza global há atualmente 117 mil milionários em Portugal, com o banco a antecipar que este número dispare nos próximos anos. Em 2024 deverá haver 174 mil portugueses com uma riqueza avaliada acima de um milhão de dólares.

São já cerca de 117 mil os portugueses que têm um património superior a um milhão de dólares, segundo o Global Wealth Report, um estudo sobre a distribuição de riqueza a nível global, que vai na nona edição. O mesmo relatório antecipa que haja mais 57 milionários em Portugal, em 2024, com o número de pessoas com um património avaliado acima do milhão a atingir os 174 mil.

O relatório do Credit Suisse refere que Portugal, a par do Japão, é um dos países onde o número de milionários deverá registar uma evolução mais positiva, nos próximos anos. A riqueza global em Portugal está avaliada em 1,098 mil milhões de dólares, enquanto em meados de 2018 esse valor ascendia a 1,087 mil milhões.

Em termos de distribuição de riqueza, mais de metade da população de adultos no país (54,7%), tem uma riqueza entre 10 e 100 mil dólares. Mais de 29% dos portugueses possui um património avaliado entre 100 mil e um milhão de dólares e 14,7% possui menos de 10 mil dólares. Os milionários representam apenas 1,4% dos mais de oito milhões de adultos no país.

Portugal é um dos países onde a recuperação dos preços das casas está a determinar um crescimento do valor do património. Segundo o Credit Suisse, Portugal, a par da Colômbia, Hungria e Filipinas, foram os países que registaram uma subida dos preços das casas entre 10 e 13%.

Riqueza mundial aumenta

Em termos globais, a riqueza mundial cresceu 2,6% no último ano, atingindo os 360 biliões de dólares, enquanto a riqueza por pessoa tocou um novo máximo: 70.850 dólares. EUA, China e Europa contribuíram com 3,8 biliões, 1,9 biliões e 1,1 biliões, respetivamente.

De acordo com o relatório, as estimativas para meados de 2019 mostram que há 46,8 milhões de milionários, mais 1,1 milhões que em 2018. Só nos EUA surgiram 775 mil novos milionários no último ano, a beneficiarem do forte desempenho do mercado acionista do país. Já a Austrália perdeu 124 mil milionários.