A última vez que as apostas em EFTs de ouro atingiram níveis semelhantes foi em dezembro de 2012, mês em que a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), na altura liderada por Ben Bernanke, manteve as taxas e juro de referência do país perto de zero. Em simultâneo, o banco central norte-americano anunciava um programa de compra de ativos, numa tentativa de impulsionar o crescimento económico e fazer cair a taxa de desemprego.A partir dessa altura, o dinheiro acumulado neste tipo de ativo contraiu até ao final de 2015 e voltou a ganhar força a partir do ano seguinte, marcado pelo arranque da campanha eleitoral de Donald Trump para liderar a Casa Branca.No mês passado, a Fed decidiu manter os juros diretores no intervalo entre 1,5% e 1,75%, patamar que tinha sido atingido em outubro com o terceiro corte de juros consecutivo, de forma unânime e indo ao encontro das expectativas dos mercados.