O aumento de capital da Mota-Engil e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A SAD do Futebol Clube do Porto regressa esta segunda-feira ao mercado numa emissão obrigacionista no montante de 35 milhões de euros. A operação surge após, pela primeira vez na história da sociedade anónima desportiva, o reembolso de uma emissão ter sido adiado. A oferta que agora é lançada apresenta as mesmas condições do que a última, realizada em 2018, no que toca ao montante – 35 milhões de euros – e à taxa de juro oferecida, que é de 4,75% ao ano.