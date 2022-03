Os preços do "ouro negro" continuaram ontem a subir fortemente, com os investidores a recearem que uma nova ronda de sanções da União Europeia contra a economia russa possa incluir o mercado do petróleo. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as importações europeias, disparou 7,85% para 116,40 dólares por barril no fixing do dia.