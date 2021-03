O início do desconfinamento e mais 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Dois meses depois do início do confinamento geral, Portugal inicia esta segunda-feira a reabertura gradual da economia. Os alunos das creches, pré-escolar e do 1.º ciclo regressam à escola, assim como as atividades de ocupações de tempos livres para essas idades. Volta a funcionar também o comércio ao postigo, assim como cabeleiros e manicures. Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária, assim como bibliotecas e arquivos são as outras atividades contempladas nesta primeira fase do plano de desconfinamento.